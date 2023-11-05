دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على منشور مؤلف روايات مصري، تحدث فيه عن مشاركة فنانين مصريين في أعمال بالسعودية واحتكارهم ومنعهم من العمل مع أي جهة أخرى، وإنشاء جناح فرعوني في الرياض، خلال فعاليات موسم الرياض، مما أثار تفاعلا وجدلا.

وكان مؤلف روايات مصري يدعى أحمد حجازي، كتب في منشور عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، متحدثا عن السعودية: "في الأول أخدوا الفنانين المصريين، واحتكروهم وممنوع يغنوا في مكان تاني، ودلوقتي عاملين جناح فرعوني، وبكرة هيعملوا معرض للعيش الباتاو، هو أبو لهب مكنش له أي إنجازات في التاريخ في كيفية عمل الكبسة على أنغام الدف الإغريقي يعملوا عليها معرض؟"، حسب قوله.

ورد الأمير السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلا "أولًا: غير صحيح أن الفنانين المصريين مُحتَكرين (وممنوع يغنوا في مكان تاني)، فهم يغنون ويتواجدون في دول كثيرة سواءً في الخليج، كالكويت والإمارات وعمان والبحرين وقطر، أو باقي الدول العربية أو دول المهجر".

وأضاف عبدالرحمن بن مساعد: "ثانيًا: الجناح الفرعوني الذي تتحدث عنه موجود في البوليفارد الذي يوجد به أجنحة لدول كثيرة من أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها، وكل جناح عن أي دولة يبرز حضارات هذه الدولة، وما تتميز به، فأين الإساءة في ذلك؟ ولماذا هذا التشنج غير المبرر؟".

ومضى الأمير السعودي يقول: "ثالثًا: أما عن قولك وسؤالك (هو أبو لهب مكنش له أي إنجازات في التاريخ في كيفية عمل الكبسة على أنغام الدف الإغريقي يعملوا عليها معرض؟)، فبعيدًا عن الكوميديا الخلاقة وخفة الدم الرائعة والمبتكرة في خلط الكبسة بالدف الإغريقي، وهذا لا يستغرب من كاتب روايات بإبداعك وعبقريتك وخفة دمك ومكانتك الأدبية المرموقة.. بعيدًا عن هذا كله، فأبو لهب كان عم النبي محمد ، وكان من أشد الناس عداوة له بعد ظهور رسالته، وامرأته كما ذكرها القرآن (حمالة الحطب)، حيث كانت تحمل بنفسها حزمة الشّوك، فتنثرها بالليل في طريقه، لإيذائه به، وكذلك هي حمالة الحطب لمشيها بين الناس بالنميمة، وإشاعة السوء حول الرسول".

وأردف الأمير السعودي: "فإنه يُقال لمن يمشى بالنميمة ليفسد بين الناس إنسان يحمل الحطب بين الناس (واخذ بالك؟!!!)، أي: أنه يفسد بينهم (واخد بالك؟!!!).

وختم عبد الرحمن بن مساعد قائلا: "أخيرًا: لا عجب أن يظهر في كل زمن حمالي حطب كامرأة أبي لهب!"، حسب قوله.

وأثارت تغريدة المؤلف المصري ورد الأمير السعودي عليها تعليقات بين نشطاء ومستخدمين على تويتر جاءت أبرزها كالتالي: