دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية السيطرة على "تمساح طليق" في أحد الشوارع بالمنطقة الشرقية، وفقا لبيان صدر عن المركز الأربعاء.

وقال المركز في بيانه: "بالتعاون مع الجهات المختصة تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع، لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز".

وتداولت وسائل إعلام سعودية ومغردون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر وجود تمساح في أحد الشوارع بمحافظة القطيف شرقي المملكة.

ونشرت قناة "العربية" السعودية مقطع فيديو لمحاولة سحب التمساح من الشارع وسط وجود لسيارات الشرطة.

وفيما يلي أبرز التعليقات على المقطع المتداول: