بتدوينة عبر موقع "إكس".. تركي الحمد ينفي صحة الأنباء حول وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الكاتب والروائي السعودي، تركي الحمد، مساء الثلاثاء، ما نشرته وسائل إعلام سعودية حول وفاته.

وكتب الحمد، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأود أن أطمئن الجميع بأنني بخير وعافية والله الحمد، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع".

كانت قناة "الإخبارية" الرسمية أفادت أن تركي الحمد قد توفي، قبل أن تعود لتنفي صحة الخبر.

وتصدر اسم تركي الحمد قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى السعودية في منصة إكس (تويتر سابقًا)، مع كتابة أكثر من 6 آلاف تدوينة على الأقل تتضمن اسم الكاتب والروائي السعودي، بعد الأنباء المنشورة عن وفاته.