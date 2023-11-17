البيت الأبيض: سنرحب بدببة الباندا إذا أرسالتها الصين

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة "سترحب تماما" بإعادة الصين دببة الباندا التي سحبتها من حدائق الحيوان الأمريكية في وقت سابق، وذلك بعد يوم من تلميح الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى أن دببة جديدة قد ترسل إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: "من الواضح أننا نقدر وجودهم هنا، ونحترم القرار السيادي الذي اتخذته الصين بإستعادة بعض دببة الباندا"، وأضاف: "إذا اتخذت الصين قرارا بإعادة بعض دببة الباندا إلى الولايات المتحدة فسنرحب بذلك تماما".

ولم يتبق سوى 4 دببة باندا في الولايات المتحدة بعد سحب 3 منها في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن تعود الدببة المتبقية إلى الصين في نهاية عام 2024.

واقترح شي، الأربعاء، أن ترسل الصين دببة باندا جديدة إلى الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها "مبعوثو الصداقة بين الشعبين الصيني والأمريكي"، في أحدث بادرة تهدف إلى تخفيف العلاقات المتوترة بين القوتين.

وقال الرئيس الصيني لقادة الأعمال الأمريكيين خلال خطاب ألقاه في سان فرانسيسكو، الأربعاء: "علمت أن حديقتي الحيوان في سان دييغو وكاليفورنيا تتطلعان بشدة إلى عودة الباندا".

وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة تعاوننا مع الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على الباندا وبذل قصارى جهدنا لتلبية رغبات سكان كاليفورنيا من أجل تعميق العلاقات الودية بين شعبينا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عادت 3 دببة باندا في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية في واشنطن، إلى الصين، مما يمثل نهاية لأكثر من 50 عاما من وجود دببة الباندا الصينية في حديقة الحيوان.

وكانت حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية أول حديقة حيوان أمريكية تعرض حيوانات الباندا كجزء مما يسمى "دبلوماسية الباندا".