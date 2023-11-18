المغني الأمريكي سنوب دوغ يعلن انه سيتوقف عن تدخين الحشيش

(CNN)-- أعلن مغني الراب الأمريكي، كالفن برودوس المعرفو باسم "سنوب دوغ"، إنه سيتخلى عن الماريغوانا أو على الأقل عن تدخينها، وذلك في تدوينة لمتابعيه البالغ عددهم 82.5 مليونا على منصة انستغرام ومنصات أخرى مثل "أكس" (تويتر سابقا).

وقال المغني في تدوينته: "بعد تفكير طويل ومحادثة مع عائلتي، قررت الإقلاع عن التدخين.. يرجى احترام خصوصيتي في هذا الوقت".

وقد تكون هذه الأخبار بمثابة صدمة للبعض، فقد كان مغني الراب صريحًا منذ فترة طويلة بشأن حبه للحشيش، حتى أنه ادعى أنه دخنها في البيت الأبيض، وأطلق العديد من المشاريع التجارية المتعلقة بالماريغوانا، بما في ذلك شركة إعلامية تركز على الماريغوانا تسمى "Merry Jane"، وخط من منتجات القنب.

وتصدّر حبه للحشيش عناوين الأخبار، إذ كشف الفنان في عام 2019 أنه كان لديه موظف بدوام كامل تتمثل وظيفته الوحيدة هي لف سجائره، وفي عام 2021، كشف على موقع "ريديت" أن لديه 81 استراحة للتدخين يوميًا.

وتواصلت CNN مع ممثله للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.