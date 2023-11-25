دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفنان المصري محمد رمضان، مساء الجمعة، إن الجمهور السعودي والمصري لهما الفضل عليه، وإن المملكة العربية السعودية تدعمه منذ زمن، مما أثار تفاعلا.

وشارك محمد رمضان في حفل غنائي، الجمعة، خلال فعاليات موسم الرياض مع فنانين آخرين.

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية" السعودية: "أنا بأغيب عن السعودية وأرجع أشوف تصورا واضحا للي نظره ضعيف"، حسب وصفه.

وأردف الفنان المصري قائلا: "أنا بالفعل عندي بيت في الرياض وأيضا عندي مكتب، ومقري الوطن العربي كله، والسعودية داعمة لي منذ زمن، والجمهور السعودي له فضل في صناعة محمد رمضان بجانب الجمهور المصري وأيضا الجمهور العربي، فأنا عايش حاليا بين مصر والسعودية بشكل كبير".

وأضاف محمد رمضان: "كانت مصر طول العمر متقدمة في المجال الفني، لكن السعودية الآن فتحت سوق الفن للعالم كله وهو شيء عظيم"، موجها شكره لهيئة الترفيه السعودية، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي قال إنه "أثرى الوطن العربي بأشياء عظيمة كثيرة جدا، أشياء خاصة بالفن، وأشياء عامة تخص كل مواطن عربي".

وأوضح: "أنا فخور بذلك، وأصبح لدينا عاصمة كبيرة للفن"، في إشارة للسعودية.

كما تحدث رمضان في تصريحاته لقناة "الإخبارية" السعودية، عن قيامه بالتحضير لفيلم جديد اسمه "أسد أسود"، يتم تصوير 60% منه في السعودية، و40% منه في مصر.