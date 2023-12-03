وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور "متأثراً بجراحه"

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق الفنان المصري أشرف عبد الغفور الحياة، الأحد، عن عمر 81 عامًا، أثر تعرضه لحادثٍ مروري، حسبما ذكرت بوابة “الأهرام“ الحكومية.

في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، عبّرت نقابة المهن التمثيلية المصرية والعديد من الفنانين عن حزنهم لوفاة الفنان أشرف عبدالغفور.

بدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية على خشبات المسارح المصرية مطلع ستينيات القرن الماضي، وقدم خلال هذه المسيرة التي امتدت قرابة الـ 50 عامًا، عشرات الأدوار في المسرح، والسينما والتلفزيون.

ترك بصمةً خاصة في الدراما التلفزيونية التاريخية، كما في مسلسلي "عمر بن عبد العزيز"، "هارون الرشيد"، وكان آخر أدواره في التلفزيون، دوره في مسلسل "رشيد"، إلى جانب ابنته الممثلة ريهام عبد الغفور.

تولى الفنان الراحل منصب نقيب المهن التمثيلية، وخلَفه في المنصب النقيب الحالي أشرف زكي.