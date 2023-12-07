أنجلينا جولي تصف هوليوود بـ"مكان ضحل وغير الصحي"

نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت أنجلينا جولي إنها لم تكن لتصبح ممثلة لو أنها بدأت العمل في مجال الترفيه اليوم.

كان ذلك مجرد واحد من الاكتشافات التي شاركتها النجمة في مقابلتها المنشورة مؤخرًا مع وول ستريت جورنال.

وفي مقال بعنوان "أنجلينا جولي تعيد بناء حياتها"، تحدثت عن "التعافي" بعد انفصالها عن براد بيت وعن خططها للمستقبل.

كما تطرقت إلى مشاعرها تجاه المدينة التي ساعدت في جعلها نجمة.

وقالت جولي عن هوليوود: "لقد نشأت في مكان ضحل للغاية. من بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكانًا صحيًا. لذلك أنت تسعى إلى الأصالة."

وقالت جولي، ابنة الممثل جون فويت في المقابلة: "لأنني نشأت في هوليوود، لم أكن معجبة بها أبدًا. لم أؤمن أبدًا بأنها بارزة أو مهمة."

ولكن بالنظر إلى خيار اقتحام هذه الصناعة الآن، فمن المحتمل ألا تفعل جولي ذلك.

وقالت: "لم أكن لأكون ممثلة اليوم"، مع التشديد على أنها ربما كانت ستؤدي دوراً في المسرح، ولكن ليس في هوليوود. وأضافت "عندما بدأت مسيرتي، لم يكن من المتوقع أن أكون عالمية وأن أشارك الكثير."

وجاء جزء من التدقيق نتيجة لطلبها الطلاق قبل سبع سنوات من بيت الذي تتشارك معه بستة أطفال.

قلصت جولي عملها خلال تلك الفترة وبقيت معظم الوقت في المنزل مع أطفالها.

قالت عن عائلتها: "كان علينا أن نتعافى. هناك أشياء نحتاج للتعافي منها."

إنها تتفهم اهتمامهم بحياتها، فقد كانت هي وبيت زوجين ذهبيين في هذه الصناعة في مرحلة ما.

وقالت جولي: "منذ أن كنت صغيرة، أحب الناس الجزء القوي جدًا وربما الجامح بعض الشيء مني، وهذا هو الجزء الذي أعتقد أن الناس يستمتعون به. أنا لست الشخص الذي تريد أن تسمع عن ألمي أو حزني. كما تعلم، هذا ليس مسليًا."

وقالت جولي العاملة الإنسانية، التي تشعر بالراحة في مخيم للاجئين كما هي في موقع تصوير الأفلام، إنها تخطط مؤخرًا للانتقال من لوس أنجلوس وقضاء المزيد من الوقت في منزلها في كمبوديا.

وقالت جولي: "هذا جزء مما حدث بعد طلاقي. لقد فقدت القدرة على العيش والسفر بحرية. سأتحرك عندما أستطيع."