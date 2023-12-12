دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، بالقبض على شخص أطلق النار على حيوان، بعد رواج مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيان النيابة إنه "بناء على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي "مقطع فيديو"، يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض عليه وإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل الموجود في مسرح الجريمة"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وأكدت النيابة العامة حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، محذرة من أنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك، وإحالته للمحكمة المختصة.

كان مقطع فيديو متداول أظهر رجلاً يمسك مسدسًا وبرفقته طفل، قبل أن يطلق النار على كلب على جانب الطريق. وقال سعوديون إن الواقعة حدثت في منطقة جيزان جنوبي غرب السعودية.