القاهرة، مصر (CNN)-- أثارت أحدث أغاني المطربة المصرية روبي التي حملت عنوان "3 ساعات متواصلة" جدلا حيث اعترض البعض على كلمات الأغنية، ووصفوها بـ"الجريئة"، وطالبوا نقابة المهن الموسيقية بالتدخل.

ومن جانبها، أوضحت النقابة أن الرقابة على كلمات الأغاني من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وقالت النقابة إنها ستناشد المطربين تدقيق كلمات الأغاني.

وحققت الأغنية، التي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، مليون مشاهدة، على الأقل، في منصة "يوتيوب" خلال 4 أيام بعدما طرحتها "روبي" على قناتها.

وقال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس إدارة النقابة لم يتخذ قرارا بشأن الأغنية، ومن المقرر أن يجتمع المجلس قريبا لمناقشة الموقف تجاه تلك الأغنية، وبحث مناشدة المطربين أعضاء النقابة بضرورة التدقيق في اختيار كلمات الأغاني.

ويبدأ مطلع أغنية "3 ساعات متواصلة" بكلمات "أول ساعة هروقك، تاني ساعة هشوقك، تالت ساعة هدوقك أزاي قلبي بيعشقك".

وأوضح عبد الله، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الرقابة على كلمات الأغاني من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ولذا هناك تساؤل حول موافقة الجهاز من عدمه على كلمات الأغنية، مشيرا إلى أن هناك بعض الكلمات في أغنية روبي سبق أن ذكرت في بعض الأغاني التراثية إلا أن أداء المطربين الكبار قديما كان مختلفا نتيجة أدائهم للأغنية على المسرح أمام الجمهور.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه كان من المقرر طرح أغنية "3 ساعات متواصلة" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل أن يتم تأجيلها بسبب الحرب في غزة.

وفي المقابل، أكد الملحن عزيز الشافعي، في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، أن أغنية "3 ساعات متواصلة" لا تحمل أية إيحاءات، مستشهدا بأغاني قديمة كتبها كبار الشعراء لأغاني شهيرة مثل أغنية "أنت عمري" والتي كتبها الشاعر أحمد شفيق وغنتها أم كلثوم وحملت كلماتها "دوق معايا الحب دوق"، وكذلك غنت المطربة نجاة أغنية للشاعر مرسي جميل عزيز "وأزوق ليلي وأتزوق لأجمل وعد، وأذوب لك في شرباتي شفايف الورد".

وقال الشافعي إن الانتقادات الموجهة إلى الأغنية مبنية على اقتطاع جزء من الكلمات، مستبعدا أن تتخذ نقابة المهن الموسيقية أية قرارات ضد الأغنية، وذكر أنه حصل على كل الموافقات من المصنفات الفنية.

وتباينت تعليقات رواد "يوتيوب" على أغنية "3 ساعات متواصلة" بين إشادة بالأغنية، وكتبوا "صوت وموسيقى وأداء كلهم رائعين"، في حين علق بعض المتابعين أنه كان من الأفضل طرحها خلال شهور موسم الصيف، وسخر أحد المتابعين على رد فعل نقابة الموسيقيين وكتب :" أول ساعة هروقك..تاني ساعة هشوقك..تالت ساعة هدوقك.. رابع ساعة اجتماع طارئ للموسيقيين".