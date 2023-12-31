دبي تستقبل 2024 بألعاب نارية مذهلة.. و5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي

نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستقبل مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، منتصف ليل الأحد- الاثنين، رأس السنة الجديدة 2024، باحتفالات وألعاب نارية مذهلة في العديد من المواقع الشهيرة بها.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو لاحتفالات رأس السنة في دبي وإضاءة برج خليفة، والعديد من المعالم الأخرى.

وذكر مكتب دبي الإعلامي في منشور آخر على منصة "إكس": "احتفت القرية العالمية في دبي بفعاليات رأس السنة في دبي بـ7 عروض ألعاب نارية رائعة في أوقات مختلفة".

وفي منشور سابق، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "دبي المتألقة كعادتها، تستعد لإبهار العالم من جديد من خلال احتفالات رأس السنة في مدينة دبي".

كما نشر المكتب الإعلامي صورا للقائد العام لشرطة دبي خلال متابعته الميدانية لجهود فرق العمل ومواقع الاحتفالات لضمان راحة وسلامة جميع زوار احتفالات رأس السنة في دبي.

وذكر المكتب الإعلامي أنه "تم تخصيص فريق يضم قرابة 6000 عنصر من عناصر الأمن، و1328 دورية لتغطية وتأمين 32 موقعاً للألعاب النارية في دبي".

وفي الوقت نفسه، وقبل منتصف الليل، سيستضيف مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي، عرضًا للألعاب النارية وطائرات بدون طيار لمدة ساعة واحدة، والذي من المقرر أن يحطم 4 أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية. حيث تستعد أكثر من 5000 طائرة بدون طيار "درون" للتحليق فوق سماء الوثبة.

ومن جانبه، كتب الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، بمناسبة قدوم عام 2024: "مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة".

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في منشور عبر منصة "إكس": "نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى.. ونستقبل عاماً جديداً.. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا".

وأضاف: "نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز، كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور...كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة، كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً".