دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة المصرية أنغام، والمطربة السورية أصالة نصري، وهما تتصالحان وتتبادلان القبلات خلال حفل "ليلة نجمات العرب" بالرياض، عشية رأس السنة الجديدة 2024، وسط تفاعل.

وبعد خلاف دام لسنوات بين الفنانتين، جمعهما حفل "ليلة نجمات العرب" على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، ليلة رأس السنة الجديدة.

وظهرت أنغام في مقطع فيديو وهي تحتضن أصالة وتقبلها، بحضور الفنانة إليسا، والمدير التنفيذي لشركة "روتانا" سالم الهندي، والمايسترو هاني فرحات الذي قاد الحفل.

ونشر حساب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، صورة تجمع بين 6 فنانات بينهن أصالة وأنغام شاركن في الحفل، وتوسطهن سالم الهندي.

وكتب تركي آل الشيخ في منشور آخر عبر حسابه بمنصة "إكس": "سنة جديدة يكون عنوانها المحبة ... الرسالة من موسم الرياض رسالة حب وإبداع وسعادة"، وأرفق تركي آل الشيخ منشوره بصورة تجمع بين أنغام وأصالة وأليسا بحضور سالم الهندي.

ورد عليه المدير التنفيذي لشركة روتانا عبر منصة "إكس" قائلا: "الله يجزاك خير بوناصر إنك أصلحت بينهم وبالتأكيد هم ايضا محبين ودائما موسم الرياض موسم سعادة ومحبة".

وكتبت قناة "الإخبارية" السعودية، الأحد، عبر حسابها على "إكس": "6 فنانات يطربن الجماهير في ليلة نجمات العرب في مسرح محمد عبده أرينا ضمن موسم الرياض".