دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت المطربة المصرية أنغام على خط الجدل الدائر حول تكريم الفنانة نجاة الصغيرة في المملكة العربية السعودية.

وكتبت أنغام، في حسابها عبر منصة إكس، الثلاثاء: "السيدة نجاة الصغيرة كبيرة المقام كُرمت في المملكة العربية السعودية أرقي تكريم في حضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم".

وأضافت أنغام أن نجاة الصغيرة "اُستقبلت بحفاوة وكرم بالغ نشكر عليه القائمين علي المهرجان ونشكر عليه المملكة وأهلها اللي هم أهلنا وأحبابنا وتكريمها هو تكريم كل فنان مصري محترم صاحب تاريخ وقلب نقي"، وختمت أنغام تدوينتها قائلة: "كفاية فتنة، والله عيب".

بعد سنوات طويلة من الغياب، شكّل ظهور وتكريم الفنانة المصرية نجاة الصغيرة خلال حفل Joy Awards في الرياض مؤخرًا، مفاجأة للعديد من المتابعين مصحوبة بردود فعل متباينة.