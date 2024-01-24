بعد رحيله في 2015.. جون ستيوارت يعود إلى برنامج The Daily Show

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "شوتايم" واستديوهات MTV، الأربعاء، عودة الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت، لتقديم برنامج The Daily Show (البرنامج اليومي)، أيام الاثنين من كل أسبوع بدءًا من 12 فبراير/شباط 2024.

وكان جون ستيوارت قد رحل عن برنامج The Daily Show عام 2015، بعدما نجح على مدار 16 عامًا في تحويل البرنامج إلى قوة ترفيهية وثقافية في الولايات المتحدة وخارجها، وألهم العديد من مقدمي البرامج الساخرة حول العالم مثل المصري باسم يوسف.

وسيقوم ستيوارت، الذي يعود مع احتدام موسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أيضًا بإنتاج البرنامج والعمل مع مجموعة متناوبة من الكوميديين الذين سيقدمون البرنامج بقية الأيام من الثلاثاء إلى الخميس.

وقال كريس مكارثي، الرئيس التنفيذي لشوتايم واستديوهات MTV، في بيان، إن "ستيوارت هو صوت جيلنا، ويشرفنا أن يعود إلى برنامج The Daily Show في كوميدي سنترال لمساعدتنا جميعًا على فهم الجنون والانقسام الذي يعصف بالبلاد مع دخولنا موسم الانتخابات".

وأضاف مكارثي: "في عصرنا الذي يتسم بالنفاق المذهل والسياسات الاستعراضية، فإن جون هو الشخص المثالي لخرق الخطاب الفارغ وتوفير الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه بفضل ذكائه الرائع".

نال ستيوارت شهرته في برنامج The Daily Show بسبب روح الدعابة الحادة التي استخدمها لتقديم مونولوجات لاذعة ومضحكة غالبًا ما تهدف إلى فضح نفاق السياسيين.

ومع انتخابات 2024 التي تضم جو بايدن ودونالد ترامب، من المرجح ألا يكون لدى ستيوارت نقص في المواد للعمل عليها. كان ستيوارت منتقدًا قويًا لترامب وسيستخدم بلا شك البرنامج لإزعاج الرئيس السابق.