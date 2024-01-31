الأردن.. تفاعل على فيديو احتفال الأمير علي بميلاد الملك عبدالله الثاني

نشر الأربعاء ، 31 يناير / كانون الثاني 2024

صورة أرشيفية للأمير علي (يسار الصورة) مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير علي بن الحسين وكيف احتفل بذكرى ميلاد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

مقطع الفيديو المتداول نشره الأمير علي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) جيث يظهر مع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم يقطعون كعكة زينت بالعلم الأردني.

وولد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في العاصمة الأردنية، عمان، في الـ30 يناير/ كانون الثاني العام 1962، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين.

وكان الملك عبدالله قد تسلم سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية بعد وفاة والده جلالة الملك الحسين في وفي فبراير/ شباط 1999.