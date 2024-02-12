دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشرت لوحات إعلانية ضخمة لإحدى شركات الحلوى في عدد من شوارع القاهرة الكبرى، احتوت صورة للفنان حمدي الوزير مأخوذة من أحد مشاهد فيلم "قبضة الهلالي"، مع عبارة تقول "ليك في الكيك"، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين تعليقات تراها رمزًا للتحرش، وأخرى تعتبرها غير مناسبة للاستخدام لترويج المنتجات.

عُرض فيلم "قبضة الهلالي" في دور العرض السينمائي في عام 1991، وكان أبطاله ليلى علوي ويوسف منصور وجالا فهمي وشريف عبد المنعم. ورغم مرور عقود على عرض الفيلم إلا أن "غمزة" حمدي الوزير الشهيرة خلال العمل لازالت تحظى بالرواج بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري تداولها باعتبارها إشارة للتحرش، وتستخدم منشورات "الكوميكس" الساخرة.

وقال الفنان حمدي الوزير إنه تعاقد على أن يكون الوجه الإعلاني لحملة إعلانية لإحدى شركات الحلوى قبل انطلاق شهر رمضان، وأن الإعلانات الخارجية جاءت قبل انطلاق حملة ترويجية على المحطات التلفزيونية خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن استغرابه تجاه الجدل حول الإعلان رغم عدم وجود أية أسباب وراء ذلك، حسب قوله.

ردًا على انتقادات ربطت الإعلان بالدعوة للتحرش، أوضح الوزير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه ظهر في الإعلان بصورة إحدى الشخصيات التي سبق أن قدمها في عمل فني في فترة التسعينيات، نافيًا أن يكون لها صلة بالتحرش، قائلًا: "هل عندما يتم نشر بوستر لفيلم يظهر فيها صورة للقاتل هل ذلك دعوة للمشاهدين للقتل؟!"

في موقع إكس (تويتر سابقًا)، انتقد مستخدمون صور الإعلان الجديد لحمدي الوزير، وكتبت إحدى السيدات: "الجملة لو اتقالت لوحدها أو مع أي صورة تانية كانت هتبقى عادية، لكن مع صورة معروفة أنها ترمز للتحرش، (هذا) أمر يستوجب المساءلة"، فيما كتب مستخدم آخر "تمشي أزاي مع مراتك أو بنتك وشايف قدامك إعلان زي كده.. صورة حمدي الوزير بتأكد نية مخترع الإعلان معقول احنا وصلنا للانحلال دا في شوارعنا".

بينما قال حمدي الوزير إنه حريص في اختيار أدوار فنية تتناسب مع قيم المجتمع، مشيرًا إلى أنه رفض عدة أدوار بأعمال فنية مؤخرًا؛ لأنه يرى أنها لا تقدم إضافة لمسيرته الفنية.

وقال الوزير إنه رفض منذ أسبوع عرضًا من إحدى شركات الإنتاج الفني لتقديم دور في مسلسل، بسبب عدم الانتهاء من كتابة كامل حلقات المسلسل، مستندًا إلى ذلك في التأكيد على حرصه على اختيار أدواره الفنية بعناية.

ووجه الوزير رسالة إلى الجمهور المصري، قائلًا: "الجمهور المصري مثقف وراق جدًا، ومتابع لأدواري الفنية، ويعلم أني اختار أدواري بعناية وقدمت أعمالًا مع كبار الكتاب والمخرجين".