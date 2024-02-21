رحيل الفنانة السورية ثناء دبسي.. مسيرتها الفنية قاربت الـ65 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارقت الفنانة السورية ثناء دبسي الحياة، الثلاثاء، عن عمر 83 عامًا، ونعتها نقابة الفنانين في سوريا، عبر حسابها على فيسبوك، كما عبر العديد من الفنانين السوريين عن حزنهم لرحيلها، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

الفنانة الراحلة من مواليد مدينة حلب شمالي سوريا 1941، وهي زوجة الفنان سليم صبري، ابنتها الفنانة يارا صبري، وصهرها الفنان ماهر صليبي.

ومن خشبات مسارح حلب بدأت ثناء دبسي مسيرتها الفنية التي امتدت قرابة الـ 65 عامًا، منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبعد انتقالها إلى العاصمة السورية دمشق، كانت من الفنانين المؤسسين لانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، ولعبت العديد من البطولات المسرحية على مدى سنواتٍ طويلة.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية، العديد من الأدوار التلفزيونية منذ البدايات الأولى للدراما السورية، ومع الانتشار الذي حققته هذه الدراما عربيًا، ربما يحتفظ المُشاهد العربي في ذاكرته، صوراً لا تنسى لأدوار الأم التي أدتها ثناء دبسي ببراعة، وتركت بصمتها الخاصة في العديد من المسلسلات الشهيرة، مثل "غزلان في غابة الذئاب"، "زمن العار"، و"وراء الشمس".

وعّبر العديد من الفنانين السوريين عن حزنهم لرحيلها.