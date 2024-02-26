رحيل الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد معاناة مع داء السكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق الفنان اللبناني فادي إبراهيم الحياة، عن عمرٍ يناهز الـ 67 عامًا، بحسب ما أعلن تلفزيون لبنان، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "X"، تويتر سابقًا، ووسائل إعلام محلية لبنانية.

وكانت عائلة الفنان الراحل قد أعلنت في بيانٍ صحفي مؤخراً، أنه "بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج ونظرًا للمضاعفات التي حصلت معه، تم نقله إلى العناية المركزة، ومنعت عنه الزيارات، ونطلب من محبيه وجمهوره الصلاة، والدعاء له بالشفاء".

وعانى الراحل فادي إبراهيم من مضاعفات داء السكري، الذي تسبب ببتر إحدى ساقيه، وأحد أصابع يده، وإصبع من القدم الأخرى، وشهدت حالته نوعاً من الاستقرار مطلع العام الحالي، قبل أن تتدهور مجددًا خلال الأيام الماضية.

وبدأ فادي إبراهيم مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، قدم خلال هذه المسيرة التي تجاوزت الـ 40 عامًا، العديد من الأدوار التلفزيونية، وكان له مشاركات مكثفة في الدراما السورية، والدراما اللبنانية المشتركة خلال السنوات الأخيرة، كما أدى أدواراً في مسلسلات مصرية.

ومن الأعمال الشهيرة الي شارك بها: "الموت القادم إلى الشرق"، "أبناء الرشيد"، "أسمهان"، "فرقة ناجي عطا الله"، "ثورة الفلاحين"، "ممالك النار"، "2020"، و "للموت".

