لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نشر دوق ودوقة ويلز، الأمير ويليام والأميرة كاثرين، الأحد، صورة لكاثرين مع أطفالهما، وهي أول صورة لها يتم إصدارها رسميا منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير/كانون الثاني 2024.

وجاء في منشور عبر حساب أمير وأميرة ويلز الرسمي على منصة "إنستغرام"، ومنصة "إكس"، تويتر سابقا إلى جانب صورة لها مع أطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس: "شكرًا لتمنياتكم الطيبة ودعمكم المستمر على مدار الشهرين الماضيين. أتمنى للجميع عيد أم سعيدا".

وأوضح التعليق أن الصورة تعود لعام 2024، لكن التاريخ الدقيق لالتقاطها غير معروف.

ويصادف يوم الأحد عيد الأم في المملكة المتحدة.

وتم التوقيع على الرسالة بحرف "C"، ونُسبت الصورة إلى أمير ويلز ويليام.