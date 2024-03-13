تركي آل الشيخ عن لهجة "الحشاشين": خطوة شجعتني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على لهجة مسلسل "الحشاشين"، بطولة النجم المصري كريم عبدالعزيز، وذلك وسط انتقادات من البعض لاستخدام اللهجة العامية المصرية بدل الفصحى في مسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي.

ويستعرض المسلسل قصة حسن الصباح مؤسس جماعة "الحشاشين"، ويتناول العمل كيف نجح مؤسس الجماعة في إقناع أتباعه بأفكار خاطئة لتبرير جرائمهم، وفقًا لما ذكره مؤلف العمل في تصريحات تلفزيونية.

يشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب، وألف المسلسل الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين.

وقال تركي آل الشيخ، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه "من حق صناع مسلسل الحشاشين اختيار اللغة التي تناسبهم واللهجة المصرية عريقة ومفهومة في كل العالم العربي".

وأضاف: "الأتراك عند إنتاجهم مسلسلات تكون بلغتهم وكذلك الأجانب في الغرب، اللغة الفصحى قد لا تجذب شريحة من الشباب، أنا أحب الفصحى لكن غيري قد لا يفضلها".

وتابع قائلا: "مسلسل الحشاشين إنتاج ضخم وخطوة في الطريق الصحيح للوصول للمستوى العالمي، لو أُنتج مسلسل عن الفراعنة هل سيكون مناسب اللغة الهيروغليفية مثلا!!! قطعاً لا بلغة العصر أوقع وأحسن".

واختتم تركي آل الشيخ تعليقه قائلا: "نحن الآن في صدد إنتاج سعودي ضخم برعاية الترفيه ومحتار في اختيار الفصحى أو العامية للانتشار، خطوة الحشاشين شجعتني للتفكير".