عبد الله الرويشد.. ابنه يوضح آخر تطورات حالته الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طمأن خالد نجل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الخميس، متابعيه على منصات التواصل، عن صحة والده، وأكد أن "حالته الصحية مستقرة، ويستكمل حاليًا البروتوكول العلاجي من خيرة الأطباء الكويتيين".

ودعا خالد إلى "تحري الدقة" بشأن الأخبار المتداولة عن والده، وطالب متابعيه بالدعوات له بالشفاء العاجل.

وكان اسم الفنان الكويتي قد تصدر الترند على منصات التواصل خلال الساعات الأخيرة، وتمنى له العديد من المشاهير الكويتيين والعرب "الشفاء"، عقب تداول أنباء عن تراجع حالته الصحية.

ونقل الرويشد إلى أحد مشافي الكويت في فبراير/ شباط الماضي، إثر تعرضه لوعكةٍ صحية مفاجئة، وأكد نجله خالد بعد أيام من نقله إلى المستشفى أن وضعه الصحي مستقر.



