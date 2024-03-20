مسلسل "ولاد بديعة".. الترند يتقدم على الحكاية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحظى المسلسل السوري "ولاد بديعة" للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي، والمخرجة رشا شربتجي باحتفاء جماهيري على منصات التواصل، ما جعله يستأثر بالترند متقدمًا على غيره من المسلسلات السورية في موسم رمضان 2024، منذ عرض إعلاناته الترويجية الأولى.

فتركيبة الشخصيات، وشكلها، وتعابيرها، ولوازمها اللفظية، قدمت لمتابعي منصات التواصل كل ما يمكن أن يصنع ترندًا يتبناه المتابعون، ويتفاعلوا معه، ويتداولوه بإعجاب، وحتى الهجوم على كل من يقدم رأيًا مخالفاً في المسلسل، وكأن الجميع يتحدث بلسان "سكر" بطلة العمل التي تجسد شخصيتها الممثلة سلافة معمار، قائلين “ما بيشغلني“.

ولعل نجومية "ولاد بديعة": محمود نصر، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي مع سلافة، إلى جانب النجومية الطاغية للمخرجة رشا شربتجي، ساهمت على نحو فعال في تصعيد ما يمكن وصفه بـ "حمى الترند"، ومما لاشك فيه، أن حكاية المسلسل مثيرة للاهتمام، عن الجميلة الشريدة "بديعة" ذات القدرات العقلية المحدودة، التي خطفت قلب "عارف الدباغ" منذ أن وطأت قدمها منطقة "الدباغات" في ريف دمشق، برفقة الطفلة "سكر".

فصاحب ورشة الدباغة، لم يقاوم جمال هذه المسكينة، وأقام علاقة غير شرعية معها أثمرت عن التوأم "ياسين" و"شاهين" اللذين بقيا في كنف الأب وتحت عينيه دون أن يثبت نسبهما إليه.



وبالمقابل هناك "مختار الدباغ" ابن "عارف" الشرعي من سيدة ثرية لطالما عاملته باستعلاء، ليندلع الصراع بين الإخوة الثلاثة، حول شرعية النسب، وثروة الأب التي انتزعها التوأم من ابنه الأكبر، وتقاسماها مع "سكر"، بعدما قتل "مختار" أمهم "بديعة".

صراعٌ دموي، بكل ما تعني الكلمة من معنى، تنقله كاميرا المخرجة رشا شربتجي بقسوة مفرطة، قد لا تتناسب مع طبيعة مسلسل يقدم للعائلة في رمضان، ودون تنويه لحساسية المشاهد وقسوتها، ومنها مشهد انتقام التوأم في "ياسين" و "شاهين" من "مختار" بإخصائه في الحلقة التاسعة.

وكذلك مشهد قيام الطفل "مختار" بشنق قطط "ياسين" و"شاهين"، و"سكر" انتقامًا منهم على تنمرهم المستمر عليه في حلقة سابقة، ورداً على بعض الأصوات المنتقدة لهذا المشهد بالذات أكدت المخرجة رشا شربتجي، في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أنه لم يتم إيذاء القطط، أثناء تصويره.

وأيًا كانت الانتقادات، تبدو جماهيرية العمل، ونشاط متابعيه المكثف على منصات التواصل، كفيلة بإسكاتها، بانتظار المزيد من أحداث العمل الذي يتقدم فيه الترند على الحكاية حتى الآن.

يعرض مسلسل "ولاد بديعة" على MBC دراما، ومنصة Shahid