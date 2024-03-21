في عيد الأم.. عن منى واصف التي خطفت القلوب بمشهد في رمضان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لايزال المشهد الذي قدمته الفنانة السورية منى واصف في مسلسل "ما اختلفنا"، عن الأم التي يأكلها الشوق لأولادها، من المشاهد الأكثر تفاعلًا في موسم دراما رمضان 2024، وبمناسبة عيد الأم نستعيد معكم هذا المشهد الذي خطف القلوب.

تجلس أم سورية مع زوجها على مائدة إفطار رمضانية عامرة، أما الأولاد فيحجزون مكانهم على المائدة من خلال هواتف نقالة، تنقل أًصواتهم وصورهم من عبر مكالمات فيديو، في محاكاةٍ لطقس اجتماع العائلة في رمضان، قبل أن تفرق جمعهم، الحرب، وضيق العيش والفُرص.

يبث الأولاد أشواقهم للأم، يتغزلون بأكلاتها، تستيقظ روائحها في ذاكرتهم، ويسيل لها لعابهم على بعد آلاف الأميال، من أمهم وأبيهم المشتاقَين لهم.

تصمت أصوات الهواتف، فتدخل الأم التي تؤدي دورها منى واصف في حالة حزن كبير، تشعر في رغبة باحتضانهم، تتحدث عن برد الغربة، في مشهدٍ سيبقى في الذاكرة طويلاً، كما مسيرة الممثلة السورية القديرة الملقبة بـ "السنديانة الدمشقية"، التي قدمت فيها أدوار الأم بكل تجلياتها.

وأحدث أدوارها هذا الموسم، الأم المغلوب على أمرها في مسلسل “أغمض عينيك“، الذي يعتبر من أبرز المسلسلات السورية، وأكثرها متابعةً وتفاعلاً في رمضان 2024.

دورُ جديد على منى واصف، التي طالما اعتبرت رمزاً للسيدات السوريات والعربيات، القادرات والمتمكنات.