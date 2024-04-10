الأردن.. الأميرة رجوة زوجة ولي العهد تنتظر مولودها الأول.. وهذا موعد الانجاب

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الأردن.. الأميرة رجوة زوجة ولي العهد تنتظر مولودها الأول.. وهذا موعد الانجاب
Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تنتظر الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، مولودهما الأول وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، وذلك بعد نحو 10 أشهر على زواجهما في ، 01 يونيو / حزيران 2023.

وقال الديوان في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

وتابع البيان: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة".

ويذكر أن الديوان الملكي الأردني سبق وأعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو / حزيران 2023.

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