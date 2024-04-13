وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر.. وشقيقها يوضح ما أوصت به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفيت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عمر يناهز 56 عامًا، حسبما أعلن الأخ غير الشقيق لها، شريف سيف النصر.

وكتب شريف النصر، في منشور بصفحته عبر فيسبوك، السبت: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر".

وأضاف أنه "تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها"، داعيًا إلى "الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ابتعدت شيرين سيف النصر عن الحياة الفنية منذ قرابة 20 عامًا. وكان لها العديد من الأفلام والأعمال الدرامية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات، منها مسلسل "مين اللى مايحبش فاطمة".