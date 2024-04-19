دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمعة، وفاة الفنان المصري صلاح السعدني، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية ومنها بوابة صحيفة "الأهرام" اليومية على الإنترنت.

وشارك الفنان أشرف زكي متابعيه بصورة للفنان صلاح السعدني عبر صفحته الخاصة على موقع الصور "إنستغرام" وعلق عليها قائلا: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

كما نشر الفنان المصري إيهاب فهمي صورة للنجم الراحل عبر حسابه على "إنستغرام".

وكان الفنان الراحل غاب عن الظهور الإعلامي منذ سنواتٍ طويلة، واختتم مسيرته الفنية الغنية التي بدأها في ستينيات القرن الماضي، بمسلسل "القاصرات" الذي عرُض في موسم دراما رمضان 2013.

وفي رصيده عشرات الأدوار المهمة في المسرح، والسينما، والدراما التلفزيونية، ومنها أدوار أيقونية، كشخصية العمدة "سليمان غانم" التي جسدها في 5 أجزاء من المسلسل المصري الشهير "ليالي الحلمية"، و "حسن النعماني" في "أرابيسك"، إلى جانب دور "ياسين" في مسلسل "قصر الشوق" من ثلاثية الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

ومن بطولاته المهمة في السينما، أدواره في فيلمي "أغنية على الممر"، "زمن حاتم زهران"، وغيرها.