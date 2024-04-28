إعلان مفاجئ لجمهور محمد عبده .. "حرصًا على سلامته"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مجموعة "روتانا" للموسيقى، الأحد، عن تأجيل كافة أنشطة الفنان السعودي محمد عبده، بالاتفاق معه، وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة "حتى إشعار آخر"، وذلك في تدوينة نشرتها المجموعة على منصة "إكس".

وأوضحت "روتانا" أن "هذا القرار هو حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة فناننا الحبيب، وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة، وسيضاعف تواجده بالأستوديوهات، لتنفيذ أغاني جديدة بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير، لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها، ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة، وتواجد مع عائلته وأهله، وإعطائهم وقت أكثر".

وأكدت أن الفنان محمد عبده "يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريباً ولن يتأخر عنهم أبدًا ..".

وكان "فنان العرب" قد أثار قلق محبيه على صحته، بسبب الإعلان المفاجئ عن تأجيل حفله الذي كان مقررًا في البحرين مؤخرًا، وعاد وطمأن جمهوره عبر برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، أنه بخير، وأن سبب التأجيل هو إصابته بـ"الإنفلونزا"، حيث بدا بصحة جيدة خلال مداخلته الهاتفية للبرنامج.