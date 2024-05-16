برواس حسين "تحارب" سرطان الأمعاء.. وتفاعل كبير من محبيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المغنية العراقية الكردية برواس حسين، إصابتها بسرطان الأمعاء، ما شكل صدمة لمحبي نجمة الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول".

وأتى إعلان برواس، في تدوينة نشرتها على منصة "إكس"، الأربعاء، قالت فيها: "أني دايمًا راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب إلنا. نعم أني داحارب مرض الخبيث (سرطان الأمعاء)، حاليًا في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شي."، وطلبت من محبيها الدعاء لها بالشفاء.

وسرعان ما تصدر خبر إصابة برواس حسين بالسرطان، قائمة المواضيع الرائجة على "غوغل"، ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من محبيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

ولفتت برواس حسين الأنظار إلى موهبتها، خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول" عام 2013، وكانت من أبرز الآصوات المشاركة، وتميزت بأدائها لأغانٍ عربية صعبة، ومنها لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم بإحساسٍ عالٍ، رغم عدم إجادتها التحدث بالعربية، وذلك إلى جانب أدائها لأغانٍ كوردية، عبرت فيها عن ثقافتها الأم.

