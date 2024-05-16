وفاة المخرج السوري عبداللطيف عبدالحميد.. الموت يغيب صاحب "نسيم الروح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق المخرج السينمائي السوري عبداللطيف عبدالحميد الحياة، الأربعاء، بعد معاناة مع المرض، عن عمر 70 عاما، ونعته وزارة الثقافة السورية، والمؤسسة العامة للسينما، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك.

بدأ المخرج الراحل مسيرته الفنية الغنية بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما في موسكو، عام 1981، وقدم خلالها ما يزيد على الـ 15 فيلمًا، معظمها من تأليفه وإخراجه، إذ يعتبر من رواد ما يعرف بـ "سينما المؤلف" في سوريا، وتغوص أغلب أفلامه في عوالم الريف السوري، وأبطاله من البسطاء.

في عام 1989 قدم عبداللطيف عبدالحميد نفسه كمخرج ومؤلف بقوة في فيلم "ليالي ابن آوى"، وأعاد فيلمه التالي "رسائل شفهية" في عام 1991، الجمهور السوري لصالات السينما، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا سيبقى في ذاكرة السوريين طويلا، قبل أن يدخل ميدان "السينما التجريبية"، مبتعدا عن عوالم الريف السوري في فيلم "صعود المطر" عام 1994.

كما كان فيلم "نسيم الروح" في عام 1998 من العلامات الفارقة في مسيرة المخرج السوري الراحل، ومن أفلامه التي حققت نجاحا كبيرا أيضا: "قمران وزيتونة"، و"وما يطلبه المستمعون."

واختتم عبداللطيف عبدالحميد مسيرته التي حاز خلالها العديد من الجوائز السينمائية المرموقة، بفيلم "الطريق".