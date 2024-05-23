دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاش صناع الفيلم السعودي "نورة" لحظات استثنائية، الأربعاء، بمرورهم على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي، باعتبارهم صنّاع أول فيلم سعودي يشارك رسميًا في أحد أعرق مهرجانات السينما بالعالم.

والفيلم هو أول الأفلام الروائية الطويلة لتوفيق الزايدي، ويشارك في المسابقة الموازية "نظرة ما"، ضمن فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان "كان" السينمائي.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان "البحر الأحمر السينمائي" على انستغرام، صوراً لصناع الفيلم على السجادة الحمراء لمهرجان "كان".

وكانت جمانا الراشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة "البحر الأحمر السينمائي"، قد أعلنت في نيسان/ أبريل الفائت، عن مشاركة فيلم "نورة" المدعوم من "صندوق البحر الأحمر" بمهرجان "كان".

وبحسب الموقع الرسمي للفيلم، "تدور أحداث فيلم (نورة) في قرية بعيدة في المملكة العربية السعودية في التسعينات الميلادية، حيث تقضي نورة معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية، وهي قصة مؤثرة للغاية تدور حول شخصين يجدان بعضهما البعض ويكتشفان صوت الإبداع والفن الدافع داخل نفسيهما."

الفيلم من كتابة وإخراج وإنتاج توفيق الزايدي، وبطولة: يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، وعبد الله السدحان، وتم تصويره بالكامل في "العلا".