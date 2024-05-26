اعتقال نيكي ميناج في هولندا بتهمة حيازة المخدرات

(CNN)-- أوقفت السلطات الهولندية مغنية الراب نيكي ميناج خلال عطلة نهاية الأسبوع بزعم "اقتناء المخدرات".

في مقطع فيديو تم بثه مباشرة عبر حساب فنانة الهيب هوب على انستغرام – والذي تم نشره لاحقًا عبر الإنترنت من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة – سُمعت ميناج وهي تتحدث مع الشرطة في مطار سيخبول بأمستردام بينما كانت تحمل كاميرا هاتفها.

في المقطع، تذكر ميناج "اللفافات التي عثروا عليها"، ثم شوهدت وهي تخرج من سيارتها ويتم حثها على ركوب سيارة الشرطة. وعندما سألتها عن سبب مطالبتها بالصعود إلى الشاحنة، أخبرها أحد المسؤولين بأنها "قيد الاعتقال"، مضيفًا لاحقًا، بتهمة "اقتناء المخدرات"، لترد ميناج: "أنا لا أحمل مخدرات".

وكرّرت ميناج سؤالها عن عنوان مركز الشرطة وطلبت حضور محامٍ طوال المقطع، فيما طالبتها الشرطة بـ"التوقف عن التصوير".

عندما تواصلت شبكة CNN مع سلطات أمستردام بالاسم الأول لميناج أونيكا تانيا ماراج بيتي، قالت الشرطة العسكرية الهولندية، إنها ألقت القبض على امرأة أمريكية تبلغ من العمر 41 عامًا وبحوزتها "مخدرات خفيفة" في مطار سيخبول. وقالت الشرطة إنها محتجزة حاليًا ويتم استجوابها في مركز الشرطة.

تواصلت CNN مع ممثلي ميناج للتعليق.

تقوم ميناج حاليًا بجولتها العالمية Pink Friday 2 لدعم ألبومها الأخير، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام. وفقًا لموقعها على الإنترنت، كان من المقرر أن تؤدي حفلًا في مانشستر بالمملكة المتحدة ليلة السبت 25 مايو/أيار. وقد قدمت حفلًا في أمستردام مساء الخميس.