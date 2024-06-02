دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن مجموعة كبسولتي الهبوط والصعود للمسبار القمري "تشانغ آه-6" هبطت بنجاح في حوض القطب الجنوبي - أيتكين على الجانب البعيد من القمر، صباح الأحد، لجمع عينات من القمر للمرة الأولى في تاريخ البشرية.

وسيقضي المسبار حوالي يومين على الجانب البعيد من القمر لجمع عينات من تربة القمر قبل أن ينطلق المسبار من سطح القمر ويعيدها إلى الأرض.

في 3 مايو/أيار الماضي، أطلقت الصين مسبارها القمري من قاعدة ونتشانغ الفضائية في مقاطعة هاينان الجنوبية.