وسام فارس وسارة أبي كنعان في القفص الذهبي.. وتفاعل كبير على صور الزفاف

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وسام فارس وسارة أبي كنعان في القفص الذهبي.. وتفاعل كبير على صور الزفاف
Credit: Photo by Cedric Ribeiro/Getty Images for One&Only

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدر الفنانان اللبنانيان وسام فارس وسارة أبي كنعان، "الترند" على منصات التواصل في لبنان والعالم العربي، بعد زفافهما، السبت، وحققت صور الزفاف تفاعلًا، احتفاء بدخول الفنانين القفص الذهبي بعد قصة حب استمرت لسنوات.

وشاركت سارة أبي كنعان تفاصيل يوم زفافها، والتحضيرات التي سبقته مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل.

وأعلن الثنائي خطبتهما رسميًا، قبل عامٍ تقريبًا، وسبق أن كشفا بأن قصة حبهما بدأت في 2020، وتمت الخطوبة بعد نجاحهما في مسلسل "الثمن"، وانتشار الأخبار عن علاقة عاطفية بينها.

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