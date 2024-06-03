عمره 93 عامًا.. الملياردير روبروت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن قطب الإعلام اليميني روبرت مردوخ تزوج، السبت، للمرة الخامسة.

ونشرت الصحيفة، المملوكة لمردوخ، صورًا للملياردير الأسترالي، البالغ من العمر 93 عامًا، إلى جانب زوجته البالغة من العمر 67 عامًا، عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة إيلينا جوكوفا، في مزرعته في بيل إير، كاليفورنيا، حيث أقيم الحفل.

ظل مردوخ لعقود من الزمن على رأس شركتي فوكس كوربوريشن ونيوز كورب، وهما شركتان إعلاميتان لهما منافذ إعلامية تشمل وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست، وفوكس نيوز.

أعلن مردوخ، الذي تبلغ ثروته الصافية 9.77 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أنه سيتنحى عن منصب رئيس كلتا المؤسستين، ويسلم زمام الأمور إلى ابنه لاتشلان.

آنذاك، أكد مردوخ أنه سيواصل "دوره النشط" في نيوز كورب ولا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة الفخري للشركتين.

وبدأ مردوخ بمواعدة جوكوفا الصيف الماضي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأعلن الزوجان خطوبتهما في مارس/أذار الماضي.

كان مردوخ متزوجًا مؤخرًا من عارضة الأزياء السابقة جيري هول. وانفصل الزوجان في عام 2022.

في مارس/أذار 2023، تقدم مردوخ لخطبة آن ليزلي سميث ولكن تم إلغاء الخطبة بعد أسبوعين.