دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلّ المصريون في صدارة أكثر الحجاج إجراءًا للمكالمات في يوم عيد الأضحى، حسب إحصاءات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية.

وكشفت الهيئة السعودية، الاثنين، عن أداء شبكات الاتصالات في مكة والمشاعر المقدسة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى، موضحة أن إجمالي عدد المكالمات بلغ 44.8 مليون مكالمة، منها 38.04 مليون مكالمة محلية، و 6.76 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى، تلاها اليمن والهند وإثيوبيا، من حيث المكالمات الصادرة والواردة، بحسب بيان للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى وصول إجمالي استهلاك البيانات إلى 5.79 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.37 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (779.93 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميغابايت/ مشترك.

وبالنسبة لمؤشرات الإنترنت المتنقل، بلغ متوسط سرعة تحميل البيانات 376.18 ميغابت/ثانية، بينما وصل متوسط سرعة رفع البيانات 48.04 ميغابايت/ثانية.