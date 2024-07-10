دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت شركة Paramount Pictures، الثلاثاء، الإعلان الترويجي الأول، للفيلم المرتقب "Gladiator II"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة بول ميسكال، وبيدرو باسكال، ودينزل واشنطن.

ويأتي إطلاق الجزء الثاني من " Gladiator "، بعد 24 عامًا على إصدار الجزء الأول، الحائز على 5 جوائز أوسكار، من بطولة راسل كرو، وخواكين فينيكس وكوني نيلسن.

ويلعب ميسكال في " Gladiator II" دور "لوسيوس"، ابن "لوسيلا"، التي تلعب دورها كوني نيلسن، كما في الجزء الأول من الفيلم.

ونشأ "لوسيوس" في منطقة "نوميديا" بشمال إفريقيا، حيث أرسلته والدته عندما كان طفلاً، ليعود إلى روما كمصارع ويلتقي بوالدته.

ويلعب بيدرو باسكال دور "ماركوس أكاسيوس"، وهو جنرال روماني، أما دنزل واشنطن فيجسد شخصية "ماكرينوس"، وهو رجل ثري قاسي يحتفظ بالمصارعين من أجل الرياضة.

وفي المقطع الدعائي للفيلم يدخل "لوسيوس" في مواجهة مع وحيد القرن، وسيكون عليه هزيمته.

وسيبدأ عرض الفيلم عالميًا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

