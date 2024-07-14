دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك الفنان المصري تامر حسني، عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي، وهي ترقص على أحدث أغانيه "جامدين".

وعلق تامر بالقول: "لما أجمد وحدة ترقص على جامدين، وتجيب سقف الجمدان، النتيجة تبقى سقف الجمدان، القمر ليلى علوي".

وكانت ليلى قد شاركت مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهي ترقص بسعادة على أنغام أغنية "جامدين".

وأصدر تامر حسني الأغنية مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، واقترب عدد مشاهداتها من الـ3 ملايين مشاهدة، خلال 10 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وبعد صدورها بأيام، شارك تامر حسني مقطعاً لفتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ترقصنان على أغنيته، وعلق قائًلا: "حبايب قلبي أنتوا المصدر الحقيقي للطاقة الإيجابية الجميلة، وكلمة (الحمدلله، وللصبر، وللتقبل، والقوة أنا طاير بيكم من كل قلبي)".



