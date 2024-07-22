دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنان المصري محمد صبحي جدلا واسعًا في مصر، بتصريح حول كروية كوكب الأرض، قبل تراجعه وقوله إن المقطع المتداول لكلامه كان "ساخرًا".

ارتبط الجدل بظهور صبحي في برنامج تلفزيوني للإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد" المصرية، وتداول مقتطفات من تصريحاته خلال اللقاء.

في المقطع المتداول للتصريحات، قال صبحي إن هناك معلومات "تقول إن الشهور القادمة فيها خطورة مناخية، ابتدوا يمهدوا لها... وعلى فكرة الأبحاث أثبتت أن الأرض ليست كروية... يقولون إن هناك مساحات مهولة وأن نهاية الأرض ليست عند القطبين الشمالي والجنوبي".

ودفعت تصريحات صبحي المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى التعليق على ما قاله، مؤكدًا في منشورات عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن "علوم الفلك منذ الإغريق مرورًا بالحضارة الإسلامية وحتى صعود الإنسان إلى الفضاء أكدت على حقيقة واحدة أن الأرض ليست مسطحة بل كروية مثل بقية الكواكب. ونرجو من الوسط الإعلامي والفني الحرص على عدم نشر نظريات المؤامرة أو علم زائف الذي ليس له أصل بحثي".

ورد المعهد على من يستندون في زعمهم بأن الأرض سطحية، إلى الآية رقم 20 من سورة الغاشية في القرآن، التي تقول "وإلى الأرض كيف سُطحت".

وقال المعهد إن الأرض تبدو سطحية لأنها "كبيرة الحجم، وظهور كرويتها لا يكون في المسافات القريبة، فهي بحسب النظر مسطحة سطحًا لا تجد فيها شيئاً يوجب القلق على السكون عليها، ولا ينافي ذلك أن تكون كروية، لأن جسمها كبير جدًا".

وبعد موجة من ردود الفعل المتواترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفنان محمد صبحي في صفحته عبر فيسبوك، إن تصريحاته كانت بدافع السخرية ممن يروجون لنظرية أن الأرض مسطحة.

وكتب صبحي: "ده المقطع كنت أسخر من الأبحاث التي وصلت وأكدت أن الأرض ليست كروية ومسطحة.. وأنا لست جيولوجيًا ولا جغرافيًا وليس لي دراسات في هذا الأمر.. وتعلّمت ودرست أن الأرض كروية.. ولكن لابد من وجود من يتصيد ما هو مخالف لحواري".

وأوضح صبحي: "تحدثت في لقاء مدته ساعة وربع مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة.. لم يتصيدوا إلا هذا الأمر الذي واضح في الفيديو أني أسخر.. بالمناسبة كنت أتكلم عن نظرية المؤامرة وما تم منها حتي الآن وما لم يتحقق".