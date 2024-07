دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--احتفلت نجمة البوب والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز، بعيد ميلادها الـ 32، بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، الذي يبلغ عدد متابعيه 425 مليون، وهو الأعلى متابعةً بين حسابات المشاهير من النساء، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير.

وظهرت غوميز في صورة وهي تحتفل على الشاطئ، وبدت في صور أخرى ترتدي سلسلة ذهبية تحمل حرف "b" في إشارة على ما يبدو للحرف الأول من اسم حبيبها الذي ارتبطت به مؤخراً.

وبدوره نشر بلانكو، صورة طريفة ظهرت فيها غوميز تحتضنه، بينما كان يرتدي زي دمية دب، وعلق عليها بالقول: "لقد اعتدت أن ألعب دمية دب في الفيديو الموسيقي الخاص بك، والآن يمكنني أن ألعب هذا الدور لك في الحياة الواقعية.. عيد ميلاد سعيد، أحبك".

وبمناسبة عيد ميلادها أيضًا، حثت سيلينا غوميز متابعيها على التبرع لصندوق "التأثير. النادر" الذي يدعم الصحة العقلية للشباب حول العالم، والذي ساهمت بإطلاقه قبل 4 سنوات.

كما نشرت صورة تجمعها بالممثلين ستيف مارتن، ومارتن شورت اللذين يشاركونها بطولة مسلسل "Only Murders on the Building"، والثلاثة مرشحون لجوائز "الإيمي" هذا العام، عن فئة أفضل ممثل.

وعلقت غوميز على الصورة بالقول: "أنا ممتنة جدًا لأنني كنت محاطة بالبشر الذين جعلوني أفضل، ويتحدونني، ويذكرونني يومًا بعد يوم بأن كل لحظة هي هدية، هذه هي فرحتي الخالصة، أشكر الله على العصر الذي أنا فيه.. لقد كان الأفضل حتى الآن."

ومرت سيلينا غوميز، بالكثير من التحديات خلال مسيرتها التي وضعتها تحت الأضواء كممثلة، ومغنية بعمرٍ صغير، بدءًا من قصة الحب التي جمعتها بالمغني جاستن بيبر في عمر المراهقة، وانفصالها عنه، وزواجه بهايلي بالدوين لاحقًا، ما تسبب لها بأذى نفسي، ضاعف منه تأثير مواقع التواصل عليها.

مرورًا بكشفها عن إصابتها بمرض "الذئبة" المناعي، الذي تسبب لاحقًا بتدهور صحتها، وخضوعها لعملية زراعة كلية في 2017، والتنمر الذي واجهته علي منصات التواصل، بسبب زيادة وزنها، خلال مرحلة العلاج.

لكنها تجاوزت كل ذلك، ومضت قدمًا في مسيرتها كممثلة، ومغنية، وسيدة أعمال ناجحة.