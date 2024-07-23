كيانو ريفز يشرح سبب تفكيره الدائم في الموت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الممثل الكندي المقيم في هوليوود كيانو ريفز، في مقابلةٍ مع BBC مؤخرًا، إنه يبلغ من العمر 59 عامًا، ولذلك "يفكر دائمًا في الموت"، واعتبر أن "هذا أمر جيد".

وكانت مناسبة الحديث مع بطل "The Matrix" ، الترويج لروايته الأولى "كتاب في مكان آخر".

والكتاب مستوحى من سلسلة الكتب المصورة "BRZRKR" التي أنشأها ريفز، وكتبها بالتعاون مع مؤلف الخيال العلمي البريطاني تشاينا ميفيل، وتتمحور حبكة الرواية الجديدة حول "B"، المحارب الخالد الذي يتمنى الموت.

وساهم ذلك في تركيز ريفز على الموت، وهو الأمر الذي قال إنه: "يحاول وضعه في منظوره الصحيح".

وأضاف: "نأمل ألا يكون الأمر معوقًا، ولكن نأمل أن يكون ذلك بمثابة توعية لنا بتقدير أنفسنا، والعلاقات التي لدينا القدرة على إقامتها".

وبينما قد يعتقد البعض أن شخصية "B" مقتبسة من ريفز بسبب سماته الجسدية، مثل الشعر الداكن الطويل، فإن الممثل والمؤلف يدعي في الغالب أنه ألهم بعض أعمال العنف في الشخصية.

وأوضح ريفز الذي مثّل أيضًا في سلسلتي "سبيد"، و"جون ويك": "أعتقد أن المضمون تأثر ببعض أفلام الحركة التي شاركت فيها".

ومن المقرر تحويل كتاب "BRZRKR" الذي صدر عام 2021، إلى فيلم حركة على نتفليكس يشارك فيه ريفز، إضافة إلى سلسلة أنيمي.