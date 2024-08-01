(CNN)--ستنضم نجمة موسيقى الكانتري والحائزة على جائزة "غرامي" كاري أندروود، إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب "أمريكان آيدول"، بديلةً لكيتي بيري، بحسب ما كشف مصدر مقرب من البرنامج لـ CNN.

وأضاف المصدر أن أندروود ستنضم إلى ليونيل ريتشي، ولوك بريان، اللذين سيعودان كعضوين في لجنة تحكيم الموسم الـ 23 من البرنامج، العام المقبل.

وكانت بيري قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أنها ستتنحى عن لجنة تحكيم برامج "أمريكان آيدول"، بعد مشاركتها في 7 مواسم في البرنامج، الذي وصلها "بقلب أمريكا" بحسب قولها.



وصعدت أندروود إلى الشهرة بعد أن شاركت في الموسم الرابع من برنامج "أمريكان آيدول" وفازت به في عام 2005. وستكون أول فائزة في البرنامج، تنضم إلى لجنة التحكيم.

وكان موقع "TMZ" أول من نشر أخبار انضمام أندروود إلى لجنة تحكيم البرنامج، ورفضت شبكة ABC التعليق، وتواصلت CNN مع ممثل لشركة Underwood.