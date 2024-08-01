أنجلينا جولي ترافق نجلها باكس في المستشفى بعد تعرضه لحادث دراجة

(CNN)--كشف مصدر مطلع، لشبكة CNN، أن نجل الممثلة أنجلينا جولي، باكس، البالغ من العمر 20 عاماً، في حالة صحية "مستقرة"، بعد إصابته في حادث دراجة، الاثنين، وقال المصدر إن "والدته معه، وذكرت أن حالته مستقرة".

وأكد ضابط في شرطة مدينة لوس أنجلوس ديفيد كويلار، لـ CNN، أن الشاب كان يركب دراجة إلكترونية (سكوتر) اصطدم بسيارة كانت متوقفة في شارع، الاثنين، حوالي الساعة الخامسة مساءً تقريبًا.

وأضاف كويلار أن باكس "كان في حالة مستقرة عندما تم نقله إلى مستشفى"، وتابع: "تم تقديم تقرير عن الحادث، ولم تجد الشرطة أي دليل على ارتكاب جريمة".

وتواصلت CNN مع ممثل أنجلينا جولي للتعليق.

وباكس هو واحد من 6 أبناء لأنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت، وهم أيضًا: مادوكس 22 عامًا، زهرة 19عامًا، شيلوه 18 عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان، ويبلغان من العمر 16 عامًا.

وجولي وبيت منفصلان منذ 2019، ولا تزال قضية طلاقهما قيد النظر في المحكمة.