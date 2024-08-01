شاهد أجواء زفاف الفنانة المصرية بشرى.. من يكون زوجها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفلت الفنانة المصرية بشرى برفافها على رجل الأعمال خالد حميدة، الأربعاء، بحفل ضم الأصدقاء المقربين، في الساحل الشمالي لمصر، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، فيديو من حفل الزفاف.



وخالد هو ابن الزوجة الثانية للفنان المصري محمود حميدة، وتشارك مع الفنانة بشرى العمل على مشروع ضخم، لأرشفة التراث الفني المصري رقميًا.

وهذا الزواج الثالث للفنانة لبشرى، حيث سبق أن ارتبطت برجل الأعمال المصري عمرو رسلان، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت، وبعد انفصالها عنه بسنوات، تزوجت الفنانة. المصرية من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، وانفصلا لاحقًا.

