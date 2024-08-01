دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت نتفلكس، عن عودة مسلسها الكوري "لعبة الحبار" الحائز على جائزة "إيمي"، بموسمٍ ثانٍ في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وموسمٍ ثالت وأخير خلال العام المقبل 2025.

وبحسب ملخص الموسم الثاني من المسلسل: "يظل جي هون (ويؤدي دوره الممثل لي جونغ جاي)، مصممًا على العثور على الأشخاص الذين يقفون وراء اللعبة ووضع حد لرياضتهم الشريرة، ويستخدم مكاسبه من اللعبة الأولى لتمويل بحثه، ويبدأ بالأماكن الأكثر وضوحًا، ولكن عندما تسفر جهوده أخيرًا عن نتائج، يكتشف أن الطريق نحو القضاء على المنظمة أكثر فتكًا مما كان يتخيل، ولإنهاء اللعبة، يحتاج إلى الدخول إليها مرة أخرى.."

وتحول "لعبة الحبار" إلى ظاهرة ثقافية شعبية، عندما ظهر لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2021، وكان أول مسلسل غير ناطق باللغة الإنجليزية يتم ترشيحه لجائزة "إيمي" للمسلسل الدرامي المتميز، وحصل على 14 ترشيحًا.

وفاز لي جونغ جاي بجائزة الممثل الرئيسي المتميز في مسلسل درامي، وحصل هوانغ دونغ هيوك (وهو كاتب ومنتج ومخرج المسلسل) على جائزة أفضل مخرج، وكانا أول كوريين جنوبيين يفوزان بجائزة "إيمي" في فئتيهما.

