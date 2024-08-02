بصورتين تكشفان عن بطنها.. كاردي بي تعلن عن حملها بطفلها الثالث

(CNN)--أعلنت مغنية الراب كاردي بي الحائزة على جائزة "غرامي"، الخميس، أنها تنتظر طفلها الثالث في صورتين تكشفان عن بطنها، نشرتهما عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكتبت مغنية الراب: "أنا ممتنة جدًا لمشاركتي هذا الموسم معكم، لقد جلبتم لي المزيد من الحب، والمزيد من الحياة، والأهم من ذلك كله أني جددت قوتي".

وخاطبت طفلها القادم، قائلة: "لا أستطيع الانتظار حتى تشهد ما ساعدتني على تحقيقه، وما دفعتني إلى القيام به".

وأضافت كاردي بي: "من السهل جدًا مواجهة تقلبات الحياة واختبارها، لكنك أنت، وأخوك، وأختك أوضحت لي لماذا يستحق الأمر المضي قدمًا".

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع ما وَرَد بأن كاردي بي تقدمت بطلب الطلاق من مغني الراب ميجوس أوفست، الذي أنجبت منه ابنتها كولتور البالغة من العمر 6 سنوات، وابنها ويف البالغ من العمر عامين.

وعلى الرغم من أنها لم تتناول بشكل مباشر ما إذا كانت قد انفصلت عن أوفست في منشورها، إلا أنها ألمحت إلى التغييرات في حياتها، قائلة: "مع كل نهاية تأتي بداية جديدة".

وتواصلت CNN مع ممثل كاردي بي للتعليق.