ويجز بالجلابية والعلم الفلسطيني في افتتاح مهرجان "صيف بنغازي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--بإطلالة ارتدى فيها الجلابية الصعيدية، وتوشح العلم الفلسطيني، شارك المغني المصري ويجز، بإحياء حفل افتتاح مهرجان "صيف بنغازي"، في ليبيا، الخميس، والذي تمتد فعالياته إلى 15 آب/ أغسطس الجاري.

وكان نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو أسيس موريرا، ضيف شرف حفل الافتتاح، الذي أحياه بالشراكة مع ويجز، المغنون: سمارا، موح ميلانو، منصور اناون، والكحلة.

وينظم مهرجان "صيف بنغازي" فعاليات ترفيهية، ثقافية وفنية، وبطولة للرياضات الإلكترونية، ويشارك في إحياء حفلاته الغنائية، مجموعة من مغني الراب، والموسيقى البديلة في ليبيا، والمغرب، وتونس، ومصر، والأردن، والمطرب اللبناني وائل جسار.



