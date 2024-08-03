دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصلت شبكة CNN بالعربية على صور جديدة من مكتب الملكة رانيا العبدالله، للأميرة إيمان الحسين، ابنة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، عقب ولادتها، مع أفراد الأسرة الملكية في الأردن، وسط تفاعل وفرحة كبيرة بقدوم المولودة الجديدة.
وظهر في الصور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله، والأميرة إيمان بنت عبدالله، والأميرة سلمى بنت عبدالله، والأمير هاشم بن عبدالله، وكل منهم يحمل الأميرة إيمان، بعد ولادتها.
كما نشر حساب الملكة رانيا العبدالله الصور عبر منصة فيسبوك.
وقالت الملكة رانيا العبدالله في منشور جديد عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت: "إيمان الصغيرة مكانك كبير بقلبي. فرحتنا فيكِ ما إلها حدود".
وفي منشور سابق على منصة "إكس"، قالت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي: "الحمد لله على أعظم عطاياه، نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله قد خاطب حفيدته الأولى على موقع X : "نورتي عيلتنا جدو".
ومن جانبه، كتب ولي العهد الأردني عبر حسابه على إنستغرام، مساء السبت: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا، الحمد لله على جميع النعم، الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية رجوة وابنتنا الغالية إيمان، وخالص الشكر لأسرتي الصغيرة وأسرتي الأردنية الكبيرة لمشاعرهم الصادقة والنبيلة التي تركت أثرًا عميقًا في نفسي".