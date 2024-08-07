هل يعيش توم كروز قصة حب مع فيكتوريا كانال.. الأخيرة تعلق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--دفعت الأنباء المتداولة حول وجود علاقة حب بين توم كروز، وفيكتوريا كانال (25 عامًا)، عازفة البيانو والمغنية الأمريكية-الإسبانية للتعليق بوضوح على الموضوع، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بينما تجاهل كروز ذلك تمامًا.

ونفت فيكتوريا هذه الشائعات، من خلال صورة تعبر من خلالها عن دهشتها، بالإضافة إلى أنباء متداولة عن هذه العلاقة، وكتبت تعليقًا على الصور: "هذا جنون حرفيًا، لكن يبدو أن الصحف الشعبية تعتقد أنني أواعد توم كروز.. دعونا نوقف هذا في مساره.. آسفة لإزعاجكم ولكني لا أواعد الرجل، رغم أنه شخص جميل وفنان."

وأضافت: " بكل جدية يا رفاق، لم يكن توم سوى شخصًا ومعلمًا محترمًا ومشجعًا، مثل كريس مارتن وأبي ومدرسي الموسيقى، وغيرهم من الأشخاص الحكماء الذين تعلموا الكثير من الحياة".

وبدأت الشائعات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موخراً، عن وجود علاقة بين توم كروز (62 عامًا)، والمغنية الأمريكية الإسبانية فيكتوريا كانال (25 عاماً) بعد لقائهما مؤخراً في أحد المهرجانات في إنجلترا، حيث ظهرا مقُرِبين في هذا المهرجان.

