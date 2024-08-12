وفاة الفنان اللبناني سمير شمص.. مسيرته قاربت الـ60 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--ووري الفنان اللبناني سمير شمص الثرى، الإثنين، بعد أن فارق الحياة، الأحد، عن عمر 81 عامًا، وأعلنت وفاته "الوكالة الوطنية للإعلام"، ونعاه وزير الإعلام زياد مكاري.

وبدأ الراحل مسيرته الغنية، في ستينيات القرن الماضي، كصحفي، وكاتب سيناريو، ولاحقًا كممثل، شارك في عشرات الأعمال التي تنوعت بين المسرح، والسينما، والإذاعة، والتلفزيون، كما كان من الأصوات المميزة في فن الأداء الصوتي، أو "الدوبلاج".

ومن الأفلام السينمائية اللبنانية الشهيرة التي شارك بها الراحل: "بنت الحارس"، و"سفر برلك" وكلاهما من بطولة الفنانة اللبنانية فيروز.

وإلى جانب الأفلام والمسلسلات اللبنانية، شارك الفنان الراحل سمير شمص في مسلسلات وأفلام مصرية، إلي جانب كبار الفنانين المصريين.

وأصدر رواية بعنوان "عند حافة الكون" في العام 2006.