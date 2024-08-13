شاهد.. مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلادها بطريقة طريفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الاثنين، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الطريفة، وهي تحتفل بعيد ميلادها.

وبدت مريم الشهيرة في العالم العربي بدور "السلطانة هيام"، سعيدة للغاية، وتلهو بالبالونات، وتحتفي بباقة من زهور "عباد الشمس"، خلال نزهة على متن قارب، كما نشرت لقطات لسرير نومها الذي زينته عبارة "عيد ميلاد سعيد"، وتوجهت النجمة التركية بالشكر، لكل من هنأها بعيد ميلادها.



وكان أحدث أعمال مريم أوزرلي ، مسلسل "RU"، الذي عرض الموسم الأول منه، أواخر مايو/ أيار الماضي، ويتناول قصة جدلية عن الحب والخيانة.



